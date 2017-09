Lady Gaga niet gelukkig met Canvas-programma Radio Gaga

Popster Stefani Germanotta, ofwel Lady Gaga, heeft via haar advocaten laten weten dat Radio Gaga, de naam van het Canvas-programma, te veel op haar artiestennaam lijkt. Dat vernamen de Belgische programmamakers Joris Hessels en Dominique Van Malder van een New Yorks advocatenkantoor, zo hoorde De Morgen op Studio Brussel.

'Eerst moesten we erom lachen, maar het was toch vooral ook schrikken', vertelde Hessels aan Studio Brussel.

Lady Gaga heeft haar artiestennaam als merk laten registreren. Toen productiehuis De Chinezen hetzelfde wilde doen, stootte dat op verzet, weet De Morgen. De programmanaam Radio Gaga zou de indruk wekken dat het een project van de popster betreft.

De affaire is des te bizar omdat Lady Gaga haar artiestennaam mogelijk gebaseerd heeft op een nummer van de legendarische popgroep Queen, 'Radio Ga Ga'. 'Als er iemand recht heeft op de naam "Radio Gaga", dan is het Queen of de erven van Freddie Mercury', aldus nog Hessels. Toch hebben de programmamakers ingestemd met een gesprek met de avocaten.

Hessels en Van Malder werden al ruim een half jaar geleden gecontacteerd door de advocaten van Lady Gaga. Toch komen ze pas vandaag naar buiten met het nieuws. Op woensdag 13 september start immers het derde seizoen van Radio Gagaop Canvas.