Lady Gaga in oktober naar het Sportpaleis

Lady Gaga trekt de wereld rond met de Joanne World Tour. De tournee wordt op 1 augustus afgetrapt in Vancouver en steekt op 22 september de oceaan over voor een reeks Europese concerten, het eerste in Barcelona. Op 1 oktober strijkt het excentrieke popfenomeen neer in Antwerpen, voor een passage in het Sportpaleis.

La Gaga bracht onlangs haar vijfde album uit, meteen goed voor de hoogste plek in de Billboard Top 200. Met meer dan 30 miljoen verkochte langspelers en 150 miljoen singles wereldwijd, behoort ze tot de best verkopende artiesten in het muziekcircuit.

Tickets voor het concert zijn beschikbaar vanaf maandag 13 februari om 10u.