L7 brengt voor het eerst in 18 jaar nieuw materiaal uit - geïnspireerd door Trump

L7 mocht dan al wel twee jaar aan een comeback tour bezig zijn, nieuwe songs hadden de fans nog niet voorgeschoteld gekregen. Dat was tot voor 29 september 2017 gerekend. 'Dispatch at Mar-A-Lago' heet het kersverse geesteskind van Donita Sparks, Suzi Gardner, Jennifer Finch en Dee Plakas, het is en de eerste van twee singles die de band nog in 2017 plant uit te brengen.

Met lyrics als 'S.O.S. from the golden throne/'Mogul's' in deep shit, he's all alone/It's not good, a riot in fact/The whole friggin' country club is under attack' lijkt de song overduidelijk geïnspireerd door Amerikaans president Donald Trump, al weigert Sparks hem credit te geven. 'De muziek hadden we al en we vonden het idee van Mar-A-Lago wel hilarisch, dus we hebben er gewoon woorden op gezet', liet de frontvrouw optekenen door Pitchfork. 'Dit is voor ons gewoon een tof nummer om naar buiten te brengen.'

Ze voegt eraan toe dat de band 'absoluut niet de bedoeling had' om iets over Trump te schrijven, maar dat ze tijdens screenings van hun documentaire (Pretend We're Dead, nvdr) die vier dagen na de verkiezingen uitkwam letterlijk aangeklampt werden met de woorden 'Save us!'

'Het zou dus bijna nalatig van ons zijn om géén commentaar te geven op de huidige politieke situatie. En, om heel eerlijk te zijn, we zijn één van de enige bands that could actually fucking do it', aldus Sparks. 'We hebben humor, we zijn woedend, en we trekken ons iets aan van politiek en de maatschappij.'