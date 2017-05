Kraftwerks 'Autobahn' in de Koningin Elisabethzaal: meer dan 40 jaar computerliefde

The Catalogue 12345678, oftewel acht optredens gewijd aan evenveel albums in vier dagen tijd. Elektronicapionier Kraftwerk is in staat om zoiets niet alleen op te zetten, maar ook om élke show in een mum van tijd uit te verkopen. Tijdens het eerste optreden haastten Ralf Hütter en zijn Musikarbeiter zich doorheen Autobahn om over te gaan naar de klassiekers.