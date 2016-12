Kings Of Leon en Martin Garrix nieuwe namen Pinkpop 2017

Eerder werden Green Day en System Of A Down bevestigd voor het festival. The Ten Bells, dat afgelopen weekend de finale van de band-contest 'Nu of Nooit' in Poppodium Grenswerk (Venlo) won, mag zich ook opmaken voor een avontuur in Landgraaf.

Kings of Leon verkocht wereldwijd meer dan 21 miljoen albums, won meerdere Grammy Awards, en stond al twee keer op Pinkpop: in 2011 en 2013. Twee maanden geleden brachten ze hun zevende plaat uit.

Ook de Nederlandse topdj Martin Garrix werd toegevoegd aan de affiche. Garrix, echte naam Martijn Garritsen, is de jongste dj ooit op de nummer 1-plek van het prestigieuze DJ Magazine. Hij is pas twintig jaar. Zijn optreden op Pinkpop zal een van de weinige shows in eigen land zijn.

De 48ste editie van het Nederelandse festival vindt traditioneel plaats tijdens het Pinksterweekend op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni 2017. (DB)