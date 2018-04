Kendrick Lamar wint Pulitzer Prize voor muziek

De jury noemde het album DAMN. vanKendrick Lamar 'een collectie van virtuose nummers, die verenigd worden door hun inheemse authenticiteit en ritmische dynamiek die aandoenende vignetten biedt en de complexiteit van het hedendaagse Afrikaans-Amerikaanse leven vangt.'

Lamar is de eerste muzikant niet uit de klassieke of jazz-hoek die de Pulitzer voor muziek wint. Het laat de toenemende invloed van hiphop in de hedendaagse muziek zien.

DAMN. won eerder de Grammy voor beste rap-album.

De New York Times, Washington Post en New Yorker wonnen Pultizers voor nieuws, voor hun verslaggeving over Harvey Weinstein en Roy Moore.