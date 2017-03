Kendrick Lamar lost twee singles in twee weken tijd

Vorige week was er al The Heart Pt 4, waarmee Lamar zijn fans warm maakte voor een vermoedelijk nieuw album. 'Y'all got till April the 7th to get y'all shit together', rapt hij daar. Wat hij precies zal droppen, weten we over zeven dagen, maar in de tussentijd is er de tweede single Humble, mét bijhorende videoclip.

Humble klinkt alvast vintage Lamar. De rapper uit Compton spuwt zijn woorden furieus uit, en heeft bovendien iets zinnigs te vertellen. 'Bitch, sit down. Be humble', klinkt het in het refrein. Lamar heeft het over nederigheid en de valse façades in de media, en hij schiet met scherp op het beleid van Donald Trump. Over zijn aan te komen album zegt hij dat het 'heel urgent' is, en na het horen van Humble is dat niet moeilijk om aan te nemen.

De clip van Humble oogt bovendien bijzonder knap. Regisseur Dave Meyers rijgt de visuele pareltjes aan elkaar in een reeks shots waarin hij de mystiek rond Lamar benadrukt. We zien hem geportretteerd worden als de nieuwe heiland in een pastiche op Het Laatste Avondmaal, en in een spectaculaire volgende scene staat zijn hoofd in brand. Jawel, in brand. Let zeker ook op dat ene prachtige shot waarin hij tussen een menigte zwarte kale mannen als enige het hoofd recht houdt.

Beluister en bekijk Humble hier: