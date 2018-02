Kendrick Lamar komt naar Pukkelpop

Pukkelpop heeft zijn eerste headliner voor deze zomer bekendgemaakt en het is meteen een heel grote naam: de Amerikaanse rapgrootheid Kendrick Lamar, pas nog bekroond met vijf Grammy Awards, komt op zaterdag 18 augustus naar Kiewit.

De geruchtenmolen rond Lamar en Pukkelpop draaide al even. Veel fans van de rapper dachten weken geleden al dat het festival hun idool op de affiche zou plaatsen in de aanloop of vlak na Lamars Sportpaleisconcert op dinsdagavond. Dat Lamar ook naar Lowlands komt, het Nederlandse festival dat met Pukkelpop overlapt, was voor hen een extra argument.

Pukkelpop voedde eerder op dinsdag zelf de speculaties door op hun Facebookpagina de cryptische status 'DAMN.' te posten, ook de titel van het laatste album van Lamar. Enkele uren later maakte het festival zelf een einde aan de geruchten.

Pukkelpop vindt plaats van 15 tot en met 18 augustus. De ticketverkoop is nog niet begonnen.