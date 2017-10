Afgelopen weekend teasede Kendrick Lamar zijn fans al met een kaartje van Europa op Instagram, later volgde een lijst met data en steden. Daarop stond 27 februari en Antwerpen, zonder vermelding van de zaal.

Nu is het duidelijk dat Lamar, die met DAMN. een van de strafste platen van 2017 tot nu toe maakte, in het Sportpaleis zal staan. De rapper speelde voor het laatst in België tijdens Les Ardentes 2015. De ticketverkoop voor de Sportpaleisshow start vrijdag.

THE DAMN. TOUR [EUROPE] A post shared by Kendrick Lamar (@kendricklamar) on Oct 1, 2017 at 11:08pm PDT

