Kamasi en de Belgen: Jazz Middelheim breidt affiche stevig uit

De affiche van de 37ste Jazz Middelheim krijgt stilaan vorm. Op 9 augustus is het meest prestigieuze plekje alvast voor Kamasi Washington, de saxofonist die ook tot ver buiten de jazz succes oogstte met The Epic. Op het hoofdpodium krijgt hij die dag gezelschap van Bram Weijters' Crazy Men. Ook De Club Stage kleurt Belgisch met Dijf Sanders, Steiger en een dubbele portie Mattias De Craene. De talentvolle saxofonist speelt er met zowel zijn hoofdproject Nordmann als het trio MDC III met drummers Simon Segers en Lennert Jacobs.

Voor vrijdag 10 augustus werd eerder Melanie De Biasio al aangekondigd, die deze zomer ook naar Gent Jazz trekt. Op het hoofdpodium staat ze samen met de Philip Catherine Reunion Band en De Beren Gieren geprogrammeerd.

De Club Stage wordt helemaal ingenomen door het Brussels Jazz Orchestra. De bigband viert haar 25ste verjaardag met maar liefst vier projecten: We Orchestrate Words (of WOW) brengt rap, soul, grooves en jazz samen, We Have A Dream gaat op zoek naar de pioniers van de protestsong, Kaneelvingers brengt Stefan Hertmans' gelijknamige dichtbundel muzikaal tot leven en Footprint maakt een representatieve wandeling doorheen BJO's indrukwekkende recente oeuvre.

De rest van de line-up wordt later bekendgemaakt. Tickets zijn te koop op de site van Jazz Middelheim of in Fnac.