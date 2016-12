Kaiser Chiefs en Goose op Cactusfestival

Het festival vindt dit jaar plaats van 7 juli tot en met 9 juli.

Voor vrijdag zijn er nog geen namen bekend maar op zaterdag staan Kaiser Chiefs en Jamie Lidell op het programma, beide met een exclusief concert. De Britse rockers van Kaiser Chiefs zijn vooral gekend van "Ruby" en "I predict a riot" en zijn met hun zesde album helemaal terug. Met die andere Brit Jamie Lidell serveert Cactus een stevige portie funk.

Ook voor de slotdag zijn er al twee namen bekend. Het melancholische Explosions in the Sky uit Texas zullen het Minnewater zeker inpakken met hun postrock. Ook de Kortrijkzanen van Goose pronken op de affiche. Goose pakte afgelopen zomer nog uit met het nieuwe album "What you need" en zal met hun alomgeprezen hit "Synrise" zeker zorgen voor een hoogtepunt.

De voorverkoop van het festival start op 15 december. Vorig jaar lokte Cactus 25.000 bezoekers naar Brugge. De organisatie zet ook steeds meer in op beleving.

(Belga/RR)