Judas Priest zet de turbo opnieuw op

Judas Priest kenmerkt zich door razendsnelle muziek, met als toetjes de krijsende stem van Rob Halford en flitsende solo's van de twee gitaristen. Dertig jaar geleden verscheen het album 'Turbo' dat door het gebruik van gitaarsynthesizers voor een stuk atypisch Priest was en dat niet bij iedere fan in de smaak viel.

De band mangelt er niet om. Want in februari verschijnt een remastered-editie van het werkstuk in een pakket met drie cd's en een vinylplaat. Twee van de drie cd's zijn liveopnames.

Overigens start Judas Priest volgende maand de opnames van een nieuw album, aldus de rockwebsite op gezag van gitarist Richie Faulkner. (Belga)