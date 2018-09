Jonathan Wilson blijft van de oude stempel: 'Ik maak geen fastfood voor playlists'

Wanner we Wilson opbellen is hij met zijn vier bandleden aan het chillen op de tourbus. Vijf man, is dat voldoende om zijn breed uitgesmeerde spacerock op get podium te brengen? Wilson lacht: 'Het zouden er een paar meer mogen zijn, ja. Misschien haal ik gaandeweg wel een paar mannetjes extra aan boord. Maar het mag ook niet té vol worden, alle verschillende frequenties moeten kunnen ademen. We zijn Electric Light Orchestra niet, hè. Die maakten pas echt buitenproportionele rock-'n-rollsymfonieën. Ik houd me nog in. (grinnikt)

...