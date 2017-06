John Fogerty in het Sportpaleis: Dartel als een jong veulen

'Let's have a great time, let's play some rock'n'roll', riep John Fogerty bij het begin van zijn twee uur durende show. En zo geschiedde. De enige échte headliner van Werchter Classic stond gewoon in een bomvol Sportpaleis, waar hij het publiek trakteerde op een spervuur van hits.