Joe Jackson, bezieler van Jackson 5, overleden

Joseph Walter (Joe) Jackson werd geboren op 26 juli 1928 in Fountain Hill in de Amerikaanse staat Arkansas. Met zijn echtgenote Katherine Scruse kreeg hij tien kinderen.Hij startte met zijn broer Luther een muziekcarrière die echter niet voor hem bleek weggelegd. Maar Joe Jackson ontdekte dat enkele van zijn kinderen wel muzikaal talent hadden. Het luidde de geboorte in van de Jackson 5, bestaande uit zijn zonen Jackie, Tito, Jermaine, Marlon en Michael. Zelf was hij manager.

In 1969 kreeg de groep een contract bij het soullabel Motown, en startte de weg naar de roem. Joe Jackson lanceerde ook de solo-carrière van Michael, die zichzelf tot de 'King of Pop' kroonde, en zijn dochter Janet.

In vele berichten luidt het dat Joe Jackson een strenge vader was en bijvoorbeeld gewelddadig werd tijdens repetities van de Jackson 5. Ondanks zijn gecompliceerde onderlinge relatie stond Joe zijn zoon Michael bij tijdens zijn geruchtmakend proces voor kindermisbruik, dat met een vrijspraak afliep.De beroemdste van de Jackson 5, Michael, overleed in 2009.

In 2016 begon Joe Jackson met gezondheidsproblemen te kampen. Deze maand belandde hij met terminale kanker in een ziekenhuis.