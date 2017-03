Jimi 'Take me baby' Tenor: 'Elk dorp heeft tegenwoordig zijn eigen afrobeatband'

Jimi Tenor, de excentrieke Fin en Andy Warhol-kloon die midden jaren negentig een bescheiden hitje scoorde met Take Me Baby, strijkt op 1 april in Brussel neer. En dat is geen grap. 'Frietjes met mayonaise? Heerlijk!'