Jazz Middelheim werkt line-up af met onder meer Fred Hersch en Robin Verheyen

Een van de opvallendste nieuwe namen op zaterdag 11 augustus is het Franse project Jazz Loves Disney, een coverproject van The Amazing Keystone Big Band. Hugh Coltman, China Moses, Myles Sanko zorgen in Antwerpen voor de zangpartijen.

Ook de legendarische pianist Fred Hersch, leerkracht van onder anderen Brad Mehldau, zakt af naar Jazz Middelheim. Saxofonist Robin Verheyen, artist in residence van Jazz Middelheim 2018, komt met zijn kwartet, met naast hem pianist Marc Copland, bassist Drew Gress en drummer Billy Hart. Ben Sluijs laat zich voor zijn kwartet dan weer bijstaan door ervaren drummer Dré Pallemaerts, Bram De Looze op piano en Lennart Heyndels op contrabas.

De slotdag, zondag 12 augustus, wordt er eentje in het teken van de saxofoon. Zo brengt Archie Shepp een eerbetoon aan John Coltrane. Nog een topsaxofonist, Steve Coleman, neemt The Five Elements mee. Geen saxofoondag zonder artist in residence Robin Verheyen uiteraard, die op het podium zal staan met Bram De Looze en de Amerikaanse slagwerker Joey Baron. De Main Stage wordt geopend door Aka Moon, het Belgisch jazztrio dat ritmische geluiden uit het Oosten en Afrika integreert in hun repertoire en zo een uniek geluid produceert. Op de Club Stage viert Mâäk Spirit zijn twintigste verjaardag. Als een van de meest actieve avantgardistische jazzformaties uit België, komen ze in vier verschillende opstellingen uit de hoek.

De volledige line-up Donderdag 9 augustus 2018 [Main Stage] Kamasi Washington, Black Star ft. Yasiin Bey & Talib Kweli with Hypnotic Brass Ensemble, TaxiWars, Bram Weijters' Crazy Men [Club Stage] Nordmann, Dijf Sanders, MDC III, Steiger Vrijdag 10 augustus 2018 [Main Stage] Melanie De Biasio, Philip Catherine Reunion Band, De Beren Gieren, FONS. ft. Logan Richardson [Club Stage] WOW (We Orchestrate Words), We Have A Dream, Kaneelvingers, Footprint Zaterdag 11 augustus 2018 [Main Stage] Jazz Loves Disney, Fred hersch Trio, Robin Verheyen Quartet, Ben Sluijs Quartet Zondag 12 augustus 2018 [Main Stage] Archie Shepp Tribute to Coltrane w/ special guest, Steve Coleman & the Five Elements, Verheyen - Baron - De Looze Trio, Aka Moon [Club Stage] Mâäk Spirit presents... Big Ensemble, Mâäk Quintet, Mâäk Five, Mâäk 4tet