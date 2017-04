Jack White verrast met plotse single 'Battle Cry'

Afklokkend op tweeënhalve minuut, waarvan een derde nog verloren gaat aan tribaal gezang en tromgeroffel, lijkt Battle Cry niet veel meer te zijn dan een instrumentaal niemendalletje. Nochtans wel van de partij: een typische overstuurde White-gitaarsolo en een monsterriff die zich kan meten met de meest iconische melodieën uit Jackies back catalogue.

White leek zich de voorbije maanden voornamelijk bezig te houden met het beheren van zijn platenlabel Third Man Records, en sinds kort ook met het drukken van eigen vinylplaten in zijn persoonlijke fabriek.

Laat ons hopen dat deze strijdkreet slechts voorafgaat aan het echte werk: een nieuw album. Whites meest recente plaat Lazaretto werd in 2014 ingeleid met High Ball Stepper, eveneens een intrumental. Vorige maand zei White overigens in The New Yorker dat hij werkt aan een nieuwe langspeler, die hij opneemt op een analoge tape recorder, gekocht op zijn veertiende, met geld dat hij verdiende door gras te maaien!