Intergalactic Lovers neemt Knack Focus' Instagrampagina over op Pukkelpop

Op 15 september ligt Exhale bij uw platenboer, de in Engeland ingeblikte derde van Intergalactic Lovers waarvan u single Between the Lines allicht al kent. En of het Aalsterse antwoord op Yeah Yeah Yeahs, PJ Harvey en Feist er hoog mee mikt: 'Werelddominantie: dat is waar mijn lat ligt', lachte frontvrouw Lara Chedraoui bij de albumaankondiging.

Maar eerst moet Pukkelpop voor de bijl - en wel straks al, om 17u30 in de Marquee.

U hoeft er niks van te missen, want de hele dag lang palmt Intergalactic Lovers de Instagrampagina van Knack Focus in en neemt de band u mee voor, achter, naast en op het podium van Pukkelpop via posts en stories. Volg het hele gebeuren via instagram.com/knackfocus!