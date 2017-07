In the end, it doesn't even matter: afscheid van Chester Bennington

'I don't like my mind right now', zong Chester Bennington nog op Heavy, de eerste single van wat allicht het laatste album van Linkin Park zal blijven. Gisteren maakte de 41-jarige zanger van de populaire nu-metalband de meest drastische aller keuzes. Een hommage aan het geknakte kind dat Bennington altijd is gebleven. 'Porsche voor de deur. Gillende fans. En toch een hoofd waarin alles vastloopt.'