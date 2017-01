In première: Stef Kamil Carlens keert terug naar de popmuziek met 'The Journey Will Be Long'

De vlag mag uit en de klokken mogen luiden, want Stef Kamil Carlens maakt weer popmuziek. Na Big City, de meest recente songsplaat van zijn band Zita Swoon uit 2007 alweer, zochten Carlens en zijn compagnons de confrontatie op met theater, dans en beeldende kunst. In het huidige theaterseizoen resulteerde dat in onder andere The Ballad of Erol Klof, over folklore, en Nothing That Is Everything, een eerbetoon aan het dadaïsme.

'Maar de instant gratification van een popsong schrijven is toch ook plezierig', oordeelt Carlens en dus komt hij op 10 maart op de proppen met Stuck in The Status Quo. Een soloplaat in alle betekenissen van het woord, aldus de voormalige dEUS-bassist: 'Bij Zita Swoon schreef ik songs met de groep in gedachte, we gaven ze samen vorm. Voor deze plaat heb ik het grootste deel van de arrangementen zelf opgebouwd.'

Harpiste

De eerste single uit het album heet The Journey Will Be Long, een manifest tegen populisme. 'Beautiful people when they're calm (...) it won' t be long / before it all goes wrong', zingt Carlens. Hoewel het actueel klinkt, is het nummer al acht jaar oud, zegt hij: 'Ik schreef het in 2008, toen de crisis ook al permanent in de lucht hing. Een specifieke aanleiding was er niet, het nieuws kwam gewoon binnen bij mij en stapelde zich op tot het eruit moest.'

'Als de verkiezing van Donald Trump één ding bewijst, is het wel dat plat populisme werkt. Idem voor Marine Le Pen, Geert Wilders, en de brexit. Stuk voor stuk negatieve campagnes.'

Carlens speelde de meeste partijen op de plaat zelf in, maar verzamelde voor de bijhorende tournee een mooie band rond zich. In die band ook de dame die figureert in de clip van The Journey Will Be Long, harpiste en zangeres Alma Auer. 'Ze is net als ik straatmuzikante, zo kwam ik haar tegen', legt Carlens uit. Verder op de payroll: contrabassist Nicolas Rombouts (ex-Dez Mona, Guido Belcanto), toetseniste Nel Ponsaers (Golden Gloves) en Zita Swooner Wim De Busser, die drums en toetsen combineert.