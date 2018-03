In première: nieuwe single van MEK: op de grens tussen muziek en schilderkunst

'Beeldend kunstenaar Delphine Lebrun inspireerde een reeks schilderijen op de single 'The Waiting'. Het nummer vormde een soundtrack bij het schilderen, waarbij laag na laag, kleur na kleur samen een geheel vormen net zoals het nummer ontspint en laag na laag verder wordt opgebouwd', legt Koen Meirlaen uit. 'Accenten in het nummer worden weergegeven in het schilderij in de vorm van felle kleuren, reliëf, krassen.'

De clip toont je de dynamiek van het schilderen: de schilder, de penselen en het doek gaan de dans aan met het nummer. Het is een ode aan de traagheid, aan tijd geven aan het binnensijpelen van ideeën', vertelt Meirlaen.

Zaterdag daat in HUTatelier in Gentbrugge de expo door, waar de raakvlakken tussen muziek en schilderkunst getoond worden.

Twee jaar geleden bereikte MEK voor het eerst een groter publiek, toen de single 'See the Silence' opgenomen werd in de playlist van Radio 1. Voor dat nummer gebruikte en de bijhorende clip gebruikte hij opnames die hij maakte tijdens een reis naar Antarctica. Voor de vorige single 'Breathe' werkte hij samen met Wanthanee, een van de winnaars van De Nieuwe Lichting.