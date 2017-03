In première: de nieuwe single van de Brugse sjamaanhoppers Rumours

De muziek van Rumours laat zich moeilijk voor één gat vangen. Zangeres Hannah Vandenbussche drapeert haar in het ijle zwemmende stem over donkere synths en een bijtende triphopbeat. Het Brugse kwartet maakt melancholie dansbaar en vertoeft ergens in de grijze zone tussen dreampop en techno. Denk Beach House, maar dan op amfetamines.

Flames gaat over de zoektocht naar gendergelijkheid, wat Rumours extra onderstreept in de bijbehorende, zelf gedraaide videoclip. Je ziet een meisje moeite doen om zichzelf te zijn. Wanneer ze een bar binnenstapt, zien alle vrouwen er hetzelfde uit. Plots is er geen doel meer voor haar uiterlijk vertoon, omdat het voor alle vrouwen hetzelfde is.

Volgens Vandenbussche is dit een aanklacht tegen hokjesdenken en de ongelijke benadering van de verschillende genders. 'In de clip ligt de focus op de vrouw, maar eigenlijk gaat het over hoe we alles in een kader willen doen passen. Of het nu gaat over gender, geaardheid of ras: alles wordt in een vakje geduwd. In het nummer zoeken we een manier om die begrenzingen te overschrijden, om de hokjes weg te denken en de confrontatie met de buitenwereld aan te gaan.'

Mannenwereld

Dat klinkt misschien als makkelijke, quasi-filosofische maatschappijkritiek, maar voor het nummer heeft Vandenbussche wel degelijk de confrontatie met zichzelf opgezocht. 'I'm not a woman', zingt ze. Zware woorden voor een jonge twintiger. 'Ik heb soms het gevoel gehad dat ik mezelf wilde losmaken van het vrouw-zijn, of toch van de verpakking. Ik merkte dat ik me steeds meer aseksueel begon op te stellen om mee te kunnen draaien in de mannenwereld, daar wilde ik mezelf van distantiëren.'

De hoofdrol zou oorspronkelijk door iemand anders worden gespeeld, maar uiteindelijk kozen ze voor de meest persoonlijke aanpak. 'Het was best confronterend om zelf mee te spelen. Ik heb een deel van mezelf moeten blootgeven, mijn verpakking als vrouw getoond. Sommige beelden zijn misschien niet flaterend, maar daar moest ik mezelf overheen kunnen zetten. Het gaat net over het kwijtspelen van die huls, over het idee van het vrouw-zijn.'

U kan de band binnenkort aan het werk zien op de Gentse Feesten en enkele kleinere festivals, maar de komende maanden focussen ze zich vooral op het maken van hun debuutplaat. Die komt er waarschijnlijk pas uit in 2018, dus voorlopig moet u het doen met Flames. Beluister de single hier: