In première: de nieuwe clip van Hypochristmutreefuzz, 'opvolger van Millionaire'

Hypopotomonstrosesquipedaliophobia, zo heet de eerste worp van deze Gentenaars, ook weleens 'de opvolgers van Evil Superstars en Millionaire' genoemd. Tot hun eigen invloeden rekenen ze The Residents, The Birthday Party, Sonic Youth, Pere Ubu, Television, PJ Harvey, The Germans en Mauro & The Grooms. Voor de plaat liet zanger Ramses Van den Eede zich inspireren door nachtmerries. Bekijk de clip bij single The Spitter en u snapt dat.

De mannen van Hypochristmutreefuzz zijn dan wel nog maar aan hun debuut toe, zo onervaren zijn ze niet. Sophia, Faces on Tv, Nordmann: het zijn maar enkele van de bands met wie enkele van de leden al eens een podium deelden.

Producer van dienst is de alomtegenwoordige Jasper Maekelberg, frontman van Faces on Tv, gitarist van Warhaus en knoppenman bij onder meer Bazart, Tsar B en Marble Sounds. Een evidente keuze, want Maekelberg was ooit nog drummer, bassist en toetsenist bij Hypo.