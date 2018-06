In de studio met Black Box Revelation: 'De nood om in onze bubbel te kruipen was er niet'

Locatie: Studio 2000, Overijse Opnameduur: 2 maanden Producer: Black Box Revelation Titel: nog geen Release: najaar

Hun vorige plaat, Highway Cruiser, nam Black Box Revelation in zes dagen in Queens, New York op (met Amy Winehouse-gitarist Thomas Brenneck aan de knoppen). Voor hun vijfde, vooralsnog titelloze album trokken ze naar het minder exotische Overijse. 'De nood om in een bubbel te kruipen was er deze keer niet', zegt frontman Jan Paternoster, die niet bepaald een spirituele band heeft met de bewuste Studio 2000 waarin hij hier staat. 'De gitaren boven mij heb ik zelfs nog niet aangeraakt. Nee, we wilden gewoon een plek dichtbij, beschikbaar voor enkele sessies van telkens een paar dagen, en dat over een langere periode.'

De productie hebben Paternoster en Dries Van Dijck bovendien zelf in handen genomen. 'Na elf jaar kunnen we dat wel. Onze geluidstechnicus - hij woont vlak bij de studio - is ons enige klankbord. Het grote voordeel van deze manier van werken: we hebben alle tijd en moeten alleen naar onze eigen agenda kijken. Dat geeft een veel vrijer gevoel.'

En dat werpt vruchten af. 'In vergelijking met ons ander werk, dat we altijd in kortere tijd opgenomen hebben, is er nu meer ruimte om na te denken over de structuur van nummers. Ik denk dat we op deze plaat ook gelaagder zullen klinken, dat we verschillende kanten van onszelf tonen. We hadden zelfs tijd om een track helemaal om te gooien, zoals die waarvan je me op deze foto aan zangtakes ziet werken.' Dat nummer gaat over seks. Op twee manieren. 'De oorspronkelijke versie is trage stonerrock. De tweede is sneller, een beetje pop. We zijn er nog niet uit welke we de beste vinden.'