In beeld: trippy Tomorrowland portretten

Tomorrowland is een magische plek , een fictief land en muzikaal pretpark voor volwassenen. Kortom, 'The Madness' hangt er in de lucht. Toeschouwers zijn zo enthousiast dat ze zich voor de camera's van fotografen werpen met telkens dezelfde intentie, gelaatsuitdrukking en lichaamshouding; hongerig om hun aanwezigheid op die bewuste plek te laten documenteren en dat op hun voorwaarden. Een digitale speelgoedcamera is misschien wel de enige manier om dit eigenaardig spektakel tot zijn recht te laten komen.