In beeld: op de slotdag van WECANDANCE was u het zonnetje in huis

Of het weer van gisteren nu per se al die zonnebrillen vereiste? Niet noodzakelijk. Maar de bezoekers van WECANDANCE lieten het niet aan hun hart komen en genoten van het strandfestival alsof de zon ongenadig brandde. Voor onze fotograaf Wouter Van Vaerenbergh was het dan weer wel zweten om al die blijheid voor de eeuwigheid vast te leggen.