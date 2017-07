In beeld: Lekker gek doen op Tomorrowland

De People of Tomorrow hadden er zin in gisteren, zoveel is duidelijk. Onze fotograaf trok naar de festivalweide in Boom en vereeuwigde iedereen die het beste van zichzelf gaf. (Bereid je alvast voor op glitters, opvallende vestimentaire keuzes en vuurwerk.)