In beeld: fladderende Lady Gaga tijdens Super Bowl-finale

Het optreden van La Gaga op de Super Bowl duurde veertien minuten en startte behoorlijk spectaculair. Ze begon op het dak van het NRG Stadium, waarvan het schuifdak speciaal voor haar werd geopend. Enkele patriottische nummers later - 'God Bless America' en 'This Land is Your Land' herinnerden eraan dat Amerika 'een natie van vrijheid en gerechtigheid voor iedereen' is - belandde ze via kabels op een soort toren waarop ze haar show vervolgde. Eens op de begane grond ging ze verder met 'Born This Way' en een medley van haar bekendste nummers.