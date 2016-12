In beeld: een greep uit het werk van Marie Wynants, dé Belgische fotografe van het moment

Oscar and the Wolf, Vuurwerk en Bazart poseerden al voor haar, en Ann Demeulemeester en Delvaux schakelden haar in voor hun campagnes. Om maar te zeggen: de Gentse Marie Wynants (23) is misschien wel dé Belgische fotografe van het moment. Deze week opent ze haar eerste solotentoonstelling in Antwerpen. Een voorproefje.