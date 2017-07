In beeld: de strafste bands op dag 2 van Rock Werchter

Straffe Belgen, magistraal Radiohead. Dat is een beetje de samenvatting van de tweede dag van Rock Werchter. Onze fotograaf trok naar Radiohead, Bazart, Tamino, Oscar and The Wolf en Vuurwerk, maar zag ook Nathaniel Rateliff and the Night Sweats, Future Islands, James Blake, Maggie Rogers en The Pretenders.