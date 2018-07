'Ik. Neem. Geen. Drugs': zo sleurden de bezoekers van Tomorrowland zich door de slotdag

Leer ze ons niet kennen, de overmoedigen die halverwege de set van Netsky op Tomorrowland (vrijdag, 20.30 uur) nog op hun festivalbandje zouden gezworen hebben dat ze het leven aan 125 beats per minuut gemakkelijk drie dagen zouden volhouden. Het zijn zij die dag drie uitgeteld aan het water doorbrengen met een onderstel dat zelfs Martin Garrix (zondag, 22.50 uur) van zijn leven niet meer in beweging krijgt. En een nieuw paar dansbenen is zowat het enige wat rond de Boomse wateren niet te koop is dit weekend, al heb je nog zoveel Pearls op je bandje staan.

De goede verstaander heeft maar een half woord nodig om te weten wat er wél te koop is om het vormpeil tot de laatste drop hoog te houden, al ontmoeten we meer mensen die het verboden spul kordaat afwijzen dan die het op Tomorrowland gretig tot zich nemen.

'Ik. Neem. Geen. Drugs', pareert Parijzenaar Matthew onze vraag naar hoe hij zo kwiek blijft dansen op de house van D'Angello & Francis. 'Ik hou van techno en in die scene zit 50 tot 60 procent aan de MDMA', beweert hij. 'Zelf hou ik het bij Jägermeister-Red Bull.' Ook Zwitser Raphaël benadrukt zonder dat we ernaar vragen dat hij het legaal houdt: 'Goed slapen, een stevig ontbijt en rond de middag de eerste vodka.'

'Telkens een pintje of vier en dan een cola of een water', houdt de Belgische Kevin en zijn vrienden het nog bescheidener. 'Ik ben gisteren naar Dominator geweest, een hardcorefestival in Nederland, en daar zit vier vijfde van de bezoekers aan de pillen. Het gebeurt zo massaal dat je zelf bijna onvermijdelijk in de verleiding komt. Een paar maanden geleden heb ik zelf ook iets genomen, maar de slechte vibe die daaruit volgde wil ik nooit meer meemaken. Nu weet ik: rustig aan doen en géén drugs.'

Méér energie

Daar hebben de vier Duitse vrienden - om begrijpelijke redenen willen ze hun naam niet gepubliceerd zien - die we aan de picknicktafels bij de Freedom Stage ontmoeten geen oren naar. 'Speed en water' is hun antwoord, zonder een spier in hun gezichten of gebeeldhouwde basten te verrekken. 'Ik neem eender wat', spant Joy de kroon, een geblondeerde Australiër aan de main stage die de hele tijd zijn kaken betast. 'Zonder kom ik er gewoon niet.'

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit de enige bekentenissen zijn van de vijfentwintig gasten die we de hele slotdag lang hebben aangesproken, terwijl minstens een derde spontaan begon te oreren over de sfeer en de muziek. 'Ik heb enkel Red Bull en dit nodig', zegt Anna, wijzend op haar t-shirt waarop in witte letters #techno staat gedrukt. Oscar, een Mexicaanse arts die we ontmoeten aan The Arch, neemt ons notitieboekje af en hanepoot in grote letters 'ENDORFINAS' op het papier. Een paar meter verder heeft Baudouin dezelfde boodschap als zijn buurdanser: 'Na drie dagen Tomorrowland heb ik méér energie dan ervoor.'

Voor een nóg duidelijker uitleg moeten we bij Craig zijn. 'Kijk hiernaar', brult de Brit in ons oor, één arm stevig rond onze nek en één arm gestrekt naar het publiek van de main stage. 'Ik ben zo gelukkig om hier te zijn, man! Als je hier geen energie uithaalt, uit wat dan wel?' Wanneer we ons willen losmaken uit de onverwachte omhelzing, wordt hij pas helemaal filosofisch: 'Als de hele wereld hier samen kan dansen, waarom zijn er dan eigenlijk nog oorlogen?'