'Ik moet vaak op de rem gaan staan': Marie Wynants over haar post-epileptische fotografie

Ze is de fotografe en videoclipregisseuse achter Oscar and the Wolf, Vuurwerk en Bazart, en ze mocht al campagnes maken voor Ann Demeulemeester en Delvaux. Meet Marie Wynants, een 23-jarige Gentse met een missie.