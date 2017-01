Iggy, Underworld, Young Fathers, Fat White Family: is dit de soundtrack van Trainspotting 2?

Daar is Johnny Yen weer! Het ziet ernaar uit dat u Iggy Pop ook in Trainspotting 2, kortweg T2, over zijn levenslust zult horen kwelen. The Prodigy zou Lust for Life voor de gelegenheid geremixt hebben. Keert klaarblijkelijk ook in een andere gedaante terug: Born Slippy van Underworld, hier Slow Slippy genoemd. En met Eventually But draagt Underworld nog een tweede track bij.

Daarnaast hees regisseur Danny Boyle nog een hele rist andere old school-acts aan boord, van Blondie (Dreaming) over Queen (Radio Ga Ga) tot The Clash ((White Man) in Hammersmith Palais), Run DMC (It's Like That, met Jason Nevins) en Frankie Goes To Hollywood (Relax).

Voor de hedendaagse touch zorgen de Schotse rappers van Young Fathers - met drie songs aanwezig, inclusief het nieuwe Only God Knows -, de indiepoppers van Wolf Alice en het postpunkgespuis van Fat White Family.

Het is Amazon dat de soundtrack van T2 lekte - de link is intussen alweer verwijderd. Auteur Irvine Welsh bevestigde de authenticiteit ervan op Twitter.

De volledige tracklist: 01. Iggy Pop - Lust for Life (The Prodigy Remix)

02. High Contrast - Shotgun Mouthwash

03. Wolf Alice - Silk

04. Young Fathers - Get Up

05. Frankie Goes to Hollywood - Relax

06. Underworld - Eventually But (Spud's Letter to Gail) [feat. Ewen Bremner]

07. Young Fathers - Only God Knows

08. The Rubberbandits - Dad's Best Friend

09. Blondie - Dreaming

10. Queen - Radio Ga Ga

11. Run DMC vs. Jason Nevins - It's Like That

12. The Clash - (White Man) in Hammersmith Palais

13. Young Fathers - Rain or Shine

14. Fat White Family - Whitest Boy on the Beach

15. Underworld - Slow Slippy

T2, mét de oorspronkelijke cast, komt bij ons op 15 februari in de zalen.