Hyperkinetische drums, gortdroge synths: dit is de nieuwe single van Soulwax

Het is van 2005 geleden dat Soulwax nog eens een eigen plaat uitbracht. Niet dat de broers in die tijd stil hebben gezeten. Via projecten als de soundtrack voor Belgica van Felix Van Groeningen, de documentaire Part Of The Weekend Never Dies en het groots opgezette Radio Soulwax wisten ze hun status als boegbeeld van de elektroscène te behouden. From Deewee werd in één take op plaat gezet in de persoonlijke studio van de Dewaeles.

Een hyperkinetische drumroffel trapt Missing Wires op gang, maar het is een gortdroge synthesizer die zorgt voor de ruggengraat. De bekoelde synths laten het nummer meer aanleunen bij het onlangs verschenen Transient program for drums and machinery dan bij de feestelijke elektrorock van Any Minute Now. Nu is het uitkijken naar de live shows in de AB op 11 en 12 april.

From Deewee komt uit op 24 maart. Beluister Missing Wires hier: