Hooverphonic vindt nieuwe zangeres bij The Voice van Vlaanderen

Hooverphonic heeft een nieuwe vaste zangeres gevonden. De keuze van Raymond Geerts en Alex Callier is gevallen op Luka Cruysberghs. Zij won eind vorig jaar de VTM-talentenjacht The Voice van Vlaanderen, met Callier als haar coach, en zong in de finale het Hooverphonic-nummer Mad About You.

Sinds de oprichting van de band in 1995 stonden al heel wat zangeressen voor de microfoon bij Hooverphonic. Liesje Sadonius, Kyoko Bartsoen, Esther Lybeert, Geike Arnaert en Noémie Wolfs namen allemaal de honneurs waar als enige vocaliste, met daartussen verschillende gaststemmen.

Aan de aankondiging hangt ook een nieuwe single vast, Romantic. De groep kondigde een show in Luik aan op 14 december en eentje in de Lotto Arena op 28 december. De ticketverkoop van dat laatste optreden start vrijdag.