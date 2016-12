'Homoseks kan uw carrière behoorlijk schaden'

George Michael was veel meer dan een muzikaal icoon. Hij was een sekssymbool.

It's playing on my mind. It's dancing on my soul. It's taken so much time. So why don't you just let me go. I'd really like to try.(uit I want your sex van George Michael uit 1987)

De Britse popster George 'Yog'Michael is overleden. Net zoals andere wereldsterren die in 2016 zijn komen te gaan, was hij meer dan enkel een getalenteerde muzikant. Hij was een idool, een symbool, een publiek figuur die de grenzen van het betamelijke verlegde.

Het genie David Bowie dolde met zijn seksueel dubbelzinnig imago en werd erom geroemd. Prince was een briljante artiest en een zelf verklaard viriel icoon. Beide heren kregen zowel artistiek als sociaal veel bijval. Hun seksualiteit stond niet in de weg van een artistieke appreciatie.

Niet zo voor George Michael.

In 2016 when toxic masculinity reigned, devastating to lose Prince, Bowie & George Michael, who showed there's no one right way to be a man -- Ilissa Gold (@Goldni) December 26, 2016

Muziekjournalist Stijn Van de Voorde zei op het radiojournaal dat George Michael toch het meest zou herinnerd worden omwille van zijn 'persoonlijkheid', 'zijn rare muziekclips' of 'de manier waarop hij eruitzag' - ondanks zijn kwaliteiten als songschrijver.

Die uitspraken zou je kunnen wegzetten als onschuldige observaties (en zo meteen de miljoenen fans negeren die zijn muziek geweldig en belangrijk vonden) maar er is meer aan de hand.

Even een zijsprong naar het jaar 1995. De Britse acteur en publiekslieveling Hugh Grant wordt betrapt met een (vrouwelijke) prostituee en wordt opgepakt. Hij stond op het punt door te breken. Fin de carrière dus, zou je denken. Maar neen hoor. Hij werd dé mannelijke romcom-ster van zijn generatie. Ondanks (of dankzij) de publieke seks. Bij George Michael was dat wel even anders. Zijn close encouter in 1998 met een man, een undercover agent, in een openbaar toilet betekende zo goed als het einde van zijn muziekcarrière. Hij, en met hem zijn seksuele appetijt, werden weggezet als ongewenst en randje pervers. Zijn 'persoonlijkheid' zat hem duidelijk meer in de weg dan die van Hugh Grant.

Homoseks kan uw carrière dus behoorlijk schaden. Is een seksueel actieve homo iemand waar een dominant heteroseksuele samenleving het moeilijk mee heeft? George Michael vond van wel. In een interview in de Britse krant The Guardian uit 2009 zei hij:

'You only have to turn on the television to see the whole of British society being comforted by gay men who are so clearly gay and so obviously sexually unthreatening. Gay people in the media are doing what makes straight people comfortable, and automatically my response to that is to say I'm a dirty filthy fucker and if you can't deal with it, you can't deal with it.'

Homo's, de maatschappij en seks. Het is een moeilijke ménage à trois. Het seksleven van de LGBT-gemeenschap is al eeuwen een moreel mijnenveld. Homoseksualiteit op zich mag dan voor velen geen probleem zijn, het is de homoseksuele daad die aberrant is. Openlijk homoseksuele handelingen, van liefkozingen tot seks in toiletten, zijn vaak aanleiding tot geweld, pesterijen en repressie. Openlijk heteroseksuele handelingen zijn dat niet.

De openheid van George Michael over zijn seksualiteit in zijn leven en werk is een inspiratie. Niet omdat het sappige verhalen oplevert aan de toog, maar omdat het duizenden jonge mannen en vrouwen de notie meegaf dat seks oké is, goed is, gewenst is, veilig is, genietbaar is en zichtbaar mag zijn. Homoseks is geen schaduwactiviteit of een misdaad. Het is natuurlijk, het gebeurt. Dat was een boodschap die aankwam. Zeker in de hoogdagen van Michaels carrière, de jaren tachtig en negentig, toen homoseks gelijkstond aan een zekere dood door de aids-epidemie.

I HAVE NEVER AND WILL NEVER APOLOGISE FOR MY SEX LIFE ! GAY SEX IS NATURAL, GAY SEX IS GOOD! NOT EVERYBODY DOES IT, BUT.....HA HA! -- George Michael (@GeorgeMichael) May 13, 2011

George Michael was niet alleen een briljante tekstschrijver - hij schreef de popklassieker Careless Whisper toen hij 17 was, hij was ook een seksueel onbeschaamd rolmodel. In tegenstelling tot veel andere publieke homo's (van zijn generatie) was hij een seksueel trotse mens. Hij liet zich niet casten als een aseksueel accessoire, een pervert of een muzikaal aardigheidje met een pornosnor. Hij was een trotse man. Net als Bowie, net als Prince.

