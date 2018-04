Hollywoodacteur Idris Elba draait op Tomorrowland

Na een pauze van enkele weken trekt Tomorrowland een pak verse namen open voor de editie van 2018. Daar zitten vertrouwde acts bij, zoals Afrojack en Alan Walker, maar ook een verrassing: acteur Idris Elba.

Nu ja, verrassing: Elba is al jaren dj en producer van vooral house, iets waar hij mee begon voor hij doorbrak in series als The Wire en films als Mandela: Long Walk To Freedom, American Gangster en Beasts of No Nation. Zijn naam zingt ook al jaren rond als opvolger van Daniel Craig om James Bond te spelen.

Alle nieuwe namen voor Tomorrowland op een rij: Afrojack, Alan Walker, Benny Benassi, Blasterjaxx, Chuckie, Craig David presents TS5, Duke Dumont, Erick Morillo, Galantis, Gui Boratto, Idris Elba, Nicole Moudaber, Ookay, Quintino, Ricardo VIllalobos, Salvatore Ganacci, Tujamo, Ummet Ozcan