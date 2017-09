Holger Czukay, oprichter van Can, overleden op 79-jarige leeftijd

Holger Czukay, bassist en medeoprichter van krautrockband Can, is overleden. Een buur vond Czukays lichaam in diens appartement annex studio in het Duitse Weilerswist. Hij werd 79. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Czukay werd geboren in Polen en studeerde bij avant-gardepionier Karlheinz Stockhausen. In 1968 richtte hij samen met Irmin Schmidt Can op, waarmee hij invloedrijke albums als Tago Mago en Future Days maakte. Zowel Brian Eno als John Lydon, Sonic Youth, Radiohead én Sigur Rós noemden de groep 'een voorbeeld'.

Na zijn periode bij Can nam hij ambientplaten op met Brian Eno, ging hij experimenteren met taperecorders en werkte hij samen met onder meer David Sylvian van progrockband Japan en U2-gitarist The Edge. De dood van Czukay volgt ruim een maand na die van zijn vrouw Ursula. In januari van dit jaar overleed ook al Can-drummer Jaki Liebezeit.