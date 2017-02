'Hoe rock-'n-roll is Mauro?' Tim Van Aelst legt aftredende dEUS-gitarist in de luren (video)

De vacature voor een nieuwe dEUS-gitarist is officieel geopend. Mauro Pawlowski nam afgelopen vrijdag afscheid van de band in een uitverkochte Lotto Arena. Dat het een vredevolle scheiding was, bewijst de band met dit ludieke filmpje, geregisseerd door Tim Van Aelst (Wat Als?, Safety First).

Met een verborgen camera wordt Pawlowski in het ootje genomen - 'zelfs mijn vriendin zat in het complot!' stelde de nietsvermoedende gitarist na het zien van de video. Daarin moet 'Super Mauro' - ofte: 'de Brad Pitt van dEUS - zich tegenover de lokale politie bewijzen als rock-'n-rollgod. Een verloren zaak, zo blijkt al meteen, wanneer hij komt aangereden met een kinderstoeltje achterop zijn fiets. En dan wordt zijn identiteitskaart ook nog afgepakt.

De game over op het einde doet ons beseffen waarom we de Limburger zo gaan missen bij dEUS.