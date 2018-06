Hoe indruk te maken op uw vrienden die naar Björk gaan kijken in Gent

U associeert plots zowat alles op het podium met een vagina? Maak u geen zorgen, dat is volkomen normaal.

De maskers, de bloemen, de outfit: Björk zet ook visueel een uiterst vrouwelijke show neer. Doei patriarchaat, hallo matriarchaat: het is tijd voor de vrouwen! Kweel tijdens Tabula Rasa dus uit volle borst mee: 'Let's clean up, break the chain of the fuck-ups of the fathers / It is time for us women to rise and not just take it lying down / It is time, the world is listening.'

Er is niet per se één goede versie van elk nummer. Het is een blijvend experiment

Noem de bizarre lasso's waarmee de fluitisten tijdens Features Creatures zwaaien geen lasso's, maar harmonic whirlies.

Dat zijn holle buizen die harmonische geluiden maken wanneer u ze door de lucht zwiert. Björk ontdekte het bevreemdende geluid daarvan al in de jaren negentig via Gravikords, Whirlies & Pyrophones, een compilatiealbum vol rare instrumenten gespeeld door rare snuiters. Onder hen ook Sarah Hopkins, de vrouw achter de whirlies. Björk heeft Hopkins nummer Kindred Spirits sindsdien standaard in haar playlist staan. Doe zeker hetzelfde.

Wat u ook doet, zeg niet: 'Wat was dat een gek voorprogramma!'

Zeg wel: 'Ah, Lanark Artefax! Dat futuristische wonderkind achter die fantastische remix van Arisen My Senses.' Onalledaagse voorprogramma's mogen u als doorgewinterde fan immers al lang niet meer verbazen. Mochten in het verleden Björks publiek opwarmen: Death Grips, Mykki Blanco, Konono N°1 en Aphex Twin. Die laatste mocht zelfs twee keer mee op tour.

Wees naast Björk-kenner ook een goede vriend.

Waarschuw uw minder cultureel onderlegde gezelschap dat de Oh So Quiets en Hyperballads waarschijnlijk in IJsland zijn gebleven. Wat Björk wel uit haar backcatalogue-koffertje tovert, zal u dan weer omverblazen. Of zoals Björk zelf zegt: 'Er is niet per se één goede versie van elk nummer. Het is een blijvend experiment.' Flutists Behaviour, laat maar komen!

Kom met het openbaar vervoer, kies voor een plantaardige festivalsnack en knik goedkeurend naar uw herbruikbare beker.

Waarom zal u meteen duidelijk worden aan het begin van de show. Zonder al te veel te verklappen: Björk zal u dankbaar zijn en u staat tenminste niet voor aap.