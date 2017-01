Hoe Daft Punks debuut het leven van DJ Bobby Ewing redde

'Het intussen verdwenen Studio Brussel-programma Keinijg draaide op een donkere zaterdagmiddag in november Da Funk. What the fuck is this? dacht ik bij mezelf. Zoiets had ik nog nooit gehoord.'

'Ik zette mijn auto aan de kant, pen in de aanslag om de titel van het nummer te noteren. Meteen belde ik naar StuBru om te vragen hoe ik die single, toen nog enkel als import te krijgen, kon bestellen. Da Funk gaf me een kopstoot waar ik nog altijd niet goed van ben.'

Delen Homework smeet house en techno door elkaar en veroorzaakte een revolutie in de dance, die toen uit de underground kroop. Jimmy Dewit aka DJ Bobby Ewing.

'Een jaar later lag het album Homework in de winkel, ik kocht het onmiddellijk op vinyl. Wat een prachthoes: vooraan het geborduurde logo, binnenin een foto van een met Kiss-badges bezaaide tienerkamer. Dat Daft Punk weigerde de personencultus uit te spelen, maakte het nog net iets mooier.'

'Guy-Manuel de Homem-Christo en Thomas Bangalter zijn genieën. Homework smeet house en techno door elkaar en veroorzaakte een revolutie in de dance, die toen uit de underground kroop. Tot dan waren dance-albums verzamelingen losse tracks, maar Homework vormt één geheel. Daft Punk vond ook de filterdisco uit en bewerkte obscure samples tot de oorsprong ervan nauwelijks te achterhalen was.'

'Die twee Fransen bewezen dat je door in je slaapkamer met simpele apparatuur te knoeien een vette plaat kon maken. Daardoor kreeg ik goesting om zelf muziek te maken. Da Funk is tot vandaag een Bobby Ewing-classic.'

(PVD voor Knack Focus, 17/05/2006)