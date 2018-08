Hoe Awesome Tapes From Africa stilaan het Westen veroveren

Gent, een vrijdagavond in mei 2016. In een uitverkochte Balzaal van Vooruit gaat een bezwete menigte uit de bol op een bevreemdende maar opzwepende melange van analoge afropop, rap en house. De man met de microfoon centraal op het podium is de Ghanees Yaw Atta-Owusu, maar de mensen in de zaal kennen hem als Ata Kak. Hij staat voor het eerst voor een Europees publiek. De plaat waarmee Atta-Owusu zoveel zieltjes won, heet Obaa Sima en werd in eigen beheer uitgebracht in 1994. Op cassette. Op vijftig exemplaren. En nee, dit is geen fictie.

