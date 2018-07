Hiphopregisseur Frank Telli over Tupac, mails checken en tanden poetsen in de tuin

Welke posters hingen er prominent op jouw puberkamer?

Die van Linkin Park en Tupac.

Wat is jouw meest onhebbelijke eigenschap?

Mijn eerlijkheid. Daardoor kom ik soms onbedoeld brutaal over.

Wat wilde je worden als kind?

Architect of topatleet.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Een week geleden. Ik hoorde Numb van Linkin Park op de radio en begon spontaan te huilen. Chester Bennington was mijn jeugdheld.

Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit gaven?

'Misschien moet je gewoon slager worden.'

Hoe kom je tot rust?

Door mijn ideeën op papier te zetten. Of door bij te lezen over wetenschap en economie.

Wiens job zou je voor één dag willen overnemen?

Elon Musk. Musk is de Lil Wayne van de ruimtevaart. Wat je vandaag ook doet in de hiphop, je moet er gewoon mee leren leven dat je nooit zo goed zult zijn als Lil Wayne in 2007.

Welk nieuws maakte je onlangs nog kwaad of triest?

Trumps kinderkampen en de vluchtelingencrisis in Europa.

Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af?

Mails checken in bed.

Op wie ben je, al dan niet gezond, jaloers?

Echt op niemand.

Wat is jouw dierbaarste bezit?

Nu ik erover nadenk, heb ik dat eigenlijk niet.

En wat is het domste dat je ooit gekocht hebt?

Die lijst is langer. Vaak kleine gadgets. En de Yeezy's die ik vorig jaar kocht, maar slechts één keer gedragen heb.

Welke song/film/kunstwerk vat je het best samen?

Snatch.

Met welk obscuur weetje pak je graag uit?

Dat hangt af van de situatie, maar ik moet toegeven dat ik zo'n typische weetjes-guy ben. Doe maar: Nicola Tesla had in zijn nadagen een relatie met een vogel. Nee, echt.

Wat is je vroegste herinnering?

Ik ben mijn tanden aan het poetsen in de tuin in Nuradilovo.

Welke stommiteit schiet jaren later, zo rond drie uur 's nachts, nog weleens door je hoofd?

Soms heb ik spijt dat ik vroeger niet sneller mijn mening heb durven te zeggen.