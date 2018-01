Hiphoppers SLM en Soul'Art maken clip voor Unicef met Danira Boukhriss

'What Do You Think?' Zo heet het rapport dat Unicef België vrijdag uitbrengt. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties laat daarin 170 migranten- en vluchtelingenkinderen aan het woord die getuigen over hun verblijf in ons land. Unicef stelt vast dat kinderen de asielprocedure te lang vinden duren en er meer duidelijkheid over willen. Daarnaast komen volgens de organisatie ook steeds meer kinderen onder de twaalf jaar alleen aan in ons land.

Het rapport wil beleidsmakers daarom oproepen om aandacht te hebben voor de noden van migranten- en vluchtelingenkinderen. 'Naar nauwelijks hoorbare stemmen moeten we nog beter leren luisteren', vindt Unicef. Om die boodschap kracht bij te zetten, vroeg Unicef aan de Antwerpse hiphopgroep SLM en Sparrow van Soul' Art om de verhalen van de kinderen om te zetten in een tweetalig nummer. Het resultaat is Aba geworden, een opvallend lichte en vlot verteerbare song over een jongetje dat zijn vader troost.

Eerst een paar keer luisteren

Lichte nummers over zware thema's, het lijkt wel een van de handelsmerken van SLM. De band scoorde eerder al een hit met Ewa ja, een lied over racisme waarvan de titel onlangs nog door Ketnetkijkers verkozen werd tot Kinderwoord van het jaar.

'Enkel door die onderwerpen in een nieuw jasje te steken, kun je ervoor zorgen dat je boodschap de mensen bereikt en niet zomaar het ene oor in en het andere uitgaat', zegt Salah Ibnou Kacemi, die samen met Said Boumazoughe SLM vormt. 'Mensen gaan er nu eerst een paar keer naar luisteren tot ze doorhebben dat er een ernstige boodschap in zit.'

Ibnou Kacemi en Boumazoughe, die binnenkort een hoofdrol speelt in Patser van Adil El Arbi en Bilall Fallah, doken voor hun nummer in de getuigenissen die Unicef verzamelde. 'Wij zagen ook een paar video's. Het viel ons op hoe sterk dat die kleine mannekes zich vaak tonen. Sommige van hen toonden geen emoties. Vanuit dat perspectief zijn we vertrokken. Bij ons is het de zoon die de papa troost.' Zelf zijn de SLM'ers zijn zwaar onder de indruk van de getuigenissen. 'Wat zij hebben meegemaakt tijdens hun tocht naar hier, wens je niemand toe.'

Bij het nummer hoort ook een clip. Daarin herkent u tv-presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis, die de mama van een gezin vertolkt. De papa wordt gespeeld door de Nederlandse acteur Nasrdin Dchar.