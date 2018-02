Hiphopduo Run the Jewels ambassadeurs van Record Store Day

Record Store Day is een internationaal concept dat de onafhankelijke platenzaak in de kijker wil zetten. Wereldwijd organiseren platenwinkels en -labels op die dag allerlei activiteiten om de branche te promoten - van exclusieve releases tot kleine optredens en DJ-sets. De ambassadeurs van de editie van 2018 zijn niemand minder Jaime 'El-P' Meline en Michael 'Killer Mike' Render van het Amerikaanse hiphopduo Run the Jewels.

In een kort filmpje dat inspeelt op hun eigen videoclip voor Call Ticketron kondigen de twee het nieuws aan via een valse nieuwsuitzending, en benadrukken ze het belang van onafhankelijke platenwinkels als hoekstenen van de maatschappij. "You're not just some place to press a button to get a song."

RTJ teaset in het filmpje ook voor hun Record Store Day exclusive: een deluxe box set van hun laatste album Run the Jewels 3 samen met een 12-inch single met nieuw materiaal en enkele remixes.

Record Store Day vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 april.