Het zesde metaal voert de tweede editie van de Lage Landenlijst aan

Radiocoryfeeën Jan Hautekiet en Jan Douwe Kroeske loodsten de luisteraars tussen 9 en 18 uur door de top 100 van de beste Nederlandstalige nummers sinds 1945. De nummer 1 van vorig jaar, Pastorale, zakt een plaats. Nummer 3 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo is ook nieuw in de Top 10, vorig jaar op 29.

Dit is de top 10:

1 Ploegsteert - Het Zesde Metaal

2 Pastorale - Ramses Shaffy en Liesbeth List

3 Ruimtevaarder - Kommil Foo

4 Mijn vlakke land - Jacques Brel

5 Kronenburg Park - Frank Boeijen

6 Twee meisjes - Raymond van het Groenewoud

7 Mia -Gorki

8 De zotte morgen - Zjef Vanuytsel

9 Iedereen is van de wereld - The Scene

10 Het dorp - Wim Sonneveld

De Lage Landenlijst is mooi verdeeld tussen Nederland (46 nummers) en Vlaanderen (54 nummers). Er staan 13 nieuwe nummers in de lijst. Boudewijn De Groot komt het vaakst voor met zes noteringen, Raymond Van het Groenwoud en The Scene volgen met vier vermeldingen. De jaren '70 zijn het sterkst vertegenwoordigd met 27 nummers. Het oudste lied, "Aan de Amsterdamse grachten", stamt uit 1949. Het meest recente nummer is "Naar de wuppe" van Het Zesde Metaal. "De steen" van Bram Vermeulen is de grootstet stijger. (Van 98 naar 20)

Als kers op de taart komt er op maandag 18 september ook een Lage Landen Sessie in de Roma in Borgerhout. Die sessie is volledig uitverkocht.