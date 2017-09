Het laatste Knack Focus-interview met Charles Bradley: 'Echte liefde is als een ziekte, ik hou ze liever wat op afstand.'

Vandaag overleed soulzanger Charles Bradley. Knack Focus sprak hem vorig jaar, bij de release van zijn laatste plaat 'Changes'. 'Elke mens weet vanbinnen wat goed en verkeerd is, je verstoppen achter een façade van religie of politiek is laf. En ik zing het voor de volgende generatie want de vorige is verloren.'