Het beste van Best Kept Secret in tien etappes

Arcade Fire

Grandioos en eindeloos opwindend: Arcade Fire toonde op het hoofdpodium van Best Kept Secret hoe ver hun ambitie en talent reiken. Tussen een ziedend Wake Up en een ontroerend Intervention lag een uur en drie kwartier van de beste rock die het afgelopen decennium gemaakt is. Ook mooi meegenomen: de nieuwe nummers - denk disco en futuristische synths - borduurden voort op de dansbare sound van Reflektor en Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) en lieten horen dat Arcade Fire ook op hun op komst zijnde vijfde plaat in bloedvorm zal zijn.

Aurora

Wat hebben wij genoten van de krachtige stem, de goede songs en de ontwapenende, complexloze vrolijkheid van Aurora, die met haar elektropop lonkt naar Robyn, maar simpelweg beter zingt. Zelfs dat ze moest optreden in haar nachtkledij - verloren geraakte bagage, leerden we - kon niet verhinderen dat ze na elk nummer een open doekje kreeg van een volle TWO, die getuige was van de geboorte van een nieuwe popprinses.

Deewee

Voor Soulwax aantrad op Best Kept Secret, mochten David en Stephen Dewaele warmdraaien met een impromptu dj-set op het kleinste podium van het festival. Als vanouds trokken de broers hun eclectische trukendoos open om een uur lang de dansbenen alle richtingen uit te sturen, van Touareg-woestijnblues naar knetternede dancepunk en zwoele soul. Pump Up The Jam en Tame Impala's Let It Happen in een set met one-hit wonder Safety Dance van Men Without Hats? Daarvoor moet je een Dewaele zijn.

Floating Points

Ook wel gekend als de favorietje dj van Jamie xx - op zich al reden genoeg om te gaan kijken. Floating Points trok als een dief in de nacht geluidskastelen van ronkende, organische elektronica op. Nu eens subtiel en geraffineerd, dan weer beenhard, maar op ieder moment verslavend. Alsof Caribou en John Talabot het perfecte liefdeskind gebaard hadden.

King Gizzard and the Lizard Wizard

Verschroeiende psychrock op een bedje van twéé drummers: het is een combinatie die al snel goed fout kan gaan. Maar King Gizzard and the Lizard Wizard - that band name, though - imponeerde met een perfecte mix tussen strakheid en feestmuziek. Zoekt er iemand nog een scheef balorkestje voor zijn undergroundrockfuif?

Millionaire

Er stond in de Beekse Bergen werkelijk geen maat op Tim Vanhamel en co. Als maniakele gekken raasden ze door hun set, met woeste versies van Busy Man, Visa Running en I'm Not Who You Think You Are, die moeiteloos hun mannetje stonden naast de gouden parels Street Life Cherry, Champagne en I'm on a high. Millionaire deed wat Millionaire als geen ander kan: mokerslagen uitdelen, keer op keer. Wat een pauze van 12 jaar met een mens kan doen.

Mitski

Als we mogen afgaan op de straffe vrouwelijke acts die we dit jaar zagen, mag Herman Schueremans binnen een jaar of vijf dromen van genderpariteit op de affiche van zijn tuinfeest. Naast Aurora haalde Mitski onze top-tien. De Japans-Amerikaanse hield het simpel met amper twee muzikanten achter haar en liet haar unieke, beklijvende stem de hoofdrol spelen. En dan moest ze nog haar gitaar omgorden om moederziel alleen de laatste twee songs te spelen, waaronder de fantastische korte indiebanger My Body's Made of Crushed Little Stars. In ons hoofd brullen wij nog altijd 'Kill me in Jerusalem!'

Radiohead

Wat we hier ook schrijven, de kans is 1 op 2 dat u er het niet mee eens bent. Maar wees eerlijk, wie Thom Yorke en co. in huis haalt, weet op voorhand dat álles kan. En dus ook een geschift alternatieve set, zónder Creep, Karma Police, Fake Plastic Trees, Lucky, High and Dry of 2+2=5 maar mét Paranoid Android, Idioteque en Street Spirit (Fade Out), naast het beste uit recentste plaat A Moon Shaped Pool.

Dat Radiohead, met zoveel klassiekers nog achter de hand, een halfuur te vroeg stopte, vonden ook wij niet leuk, geloof ons. Maar het moet ook gezegd dat de grootste alternatieve rockband ter wereld in twee uur meer sferen, genres, verrassingen en magische momenten tentoon spreidden dan de meeste bands in drie uur of meer. Een memorabele avond, maar wel een voor fijnproevers.

Run The Jewels

Run The Jewels kwam buiten op de tonen van We Are The Champions en declameerde prompt 'we gonna fuck shit up'. Geen woord van gelogen. Gierende beats, brommende drumcomputers en razende rap: niemand doet het anno 2017 zo indrukwekkend als Killer Mike en El-P. Run The Jewels legde als eerste headliner van Best Kept Secret de lat meteen torenhoog.

STUFF.

Stuff. heeft een dingetje met spelen na moeilijk te overtreffen sets op Best Kept Secret. Twee jaar geleden moest de Belgische trots een feestje in gang steken na de magische set van Alt-J, nu mocht het kwintet de laatste restjes dansbenen bij elkaar schrapen die we nog niet aan Arcade Fire hadden gegeven. Maar zie, de tent kolkte en bruisde weer en nieuwe songs als strata werden van de eerste noten onthaald op applaus. Ook na twee jaar hype en gigs op zowat alle grote festivals, blijven wij wachten op de eerste slechte set van Stuff.