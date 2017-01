Herman Schueremans krijgt Lifetime Achievement Award op de MIA's

Herman Schueremans krijgt volgende week een speciale oeuvreprijs tijdens de tiende editie van de Music Industry Awards (MIA's). Dat meldt televisiezender Eén.

Met de 'Sector Lifetime Achievement Award', die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, willen de VRT en Kunstenpunt 'hulde brengen aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector'. De bekende concert- en festivalpromotor krijgt de prijs donderdag uit handen van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld).

Herman Schueremans stond aan de wieg van het muziekfestivallandschap in België. Hij startte zijn carrière als rockjournalist en medewerker van een platenfirma en begon in de jaren 70 alternatieve concerten te organiseren. In 1975 volgde de eerste editie van Torhout-Werchter, sinds 1999 Rock Werchter. Daar kwamen later zusterfestivals TW Classic en Werchter Boutique bij. Vandaag staat Schueremans aan het hoofd van Live Nation Belgium, de Belgische afdeling van het grootste live entertainmentbedrijf ter wereld, dat jaarlijks meer dan 180 concerten en festivals organiseert. In 2012 kreeg hij al de Lifetime Achievement Award op de European Festival Awards, waar ook Rock Werchter meerdere malen in de prijzen viel.

'Het was mijn doel om België op muzikaal vlak op de wereldkaart te zetten. Dat is gelukt', reageert Schueremans. 'Om op de kaart te blijven, moeten we ons met de hele sector voordurend blijven inzetten. We moeten samenwerken, kansen geven én kansen nemen', besluit de festivalpromotor. De jubileumeditie van de MIA's vindt plaats op donderdag 2 februari.